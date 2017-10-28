Carro funerário que saiu de MS é encontrado com maconha e haxixe em MG

Foi preso nesta sexta-feira (25) na rodovia MG-255, em Minas Gerais, um jovem de 25 anos que saiu de Mato Grosso do Sul com uma carga de maconha e haxixe, sendo levada dentro de um caixão, em um carro funerário.

O flagrante aconteceu na cidade de São Francisco Sales e pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual), segundo informa o versão mineira do site G1. No veículo, havia a transcrição "translado".

Porém, no carro não havia nenhum nome de empresa funerário, o que levantou suspeita. Ao ser abordado e a droga descoberta, o jovem motorista negou ser dono da droga, dizendo que foi contrato para levar um corpo em decomposição.

Além disso, a documentação apresentada pelo motorista, que saiu de Campo Grande, continha irregularidades. Ele também resistiu ao ser pedido para abrir o caixão, onde foram apreendidos aproximadamente 90 tabletes de maconha e dois recipientes com haxixe. Carro e material foram apreendidos e levados para a DP (Delegacia de Polícia Civil).