Quadrilha é presa enquanto planejava assalto em joalheria de Bonito

Flagrante
As investigações sobre a possível ação do grupo começaram há três dia
Três homens foram presos e um adolescente apreendido na tarde desta sexta-feira (27) enquanto planejavam assaltar uma joalheria em Bonito, cidade a 300 km de Campo Grande. As investigações sobre a possível ação do grupo começaram há três dias.
De acordo com o Dourados News, a ação contou com o Sertor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, o Núcleo Regional e Inteligência de Dourados e a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras).
Após investigação e diligencias as equipes foram até Bonito e prenderam Roeder Soares, Anderson Cardoso Lopes e o mentor e articulador do roubo, de acordo com a polícia, Fabiano dos Santos, esse último em Dourados.
Adolescente também acabou apreendido na ação. O quinto integrante do grupo, Vinícius Leite da Conceição, ainda está foragido. Ele mora em Bonito.
Ainda conforme o site de notícias de Dourados, os suspeitos residem em Itaporã, Bonito, Dourados e Maracaju. Todos são integrantes de uma facção criminosa.
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