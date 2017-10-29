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Dourados

Casal é preso em MS com Honda Civic 'recheado' com 837 kg de maconha

Carro tinha placas de Campo Grande, mas originais são de Várzea Grande-MT

Daniele Valentin

Publicado em 29/10/2017 às 10:00

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Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam um casal e recuperaram um veículo Honda Civic, furtado e carregado com 837 quilos maconha, neste sábado, na BR-163, em Dourados, a 235 km de Campo Grande. A ação policial ocorreu em parceria com a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

A apreensão ocorreu durante abordagens para fiscalização na rodovia BR 163 após uma denúncia anônima. Os policiais do DOF com apoio da Polícia Rodoviária Federal conseguiram localizar e abordar o veículo ocupado por um casal.

Durante a checagem dos agregados (placa e numeração do motor) constatou-se que o veículo é objeto de furto em Goiânia, GO e suas placas originais de Várzea Grande, MT.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Federal de Dourados para os procedimentos legais.

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