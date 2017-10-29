Casal é preso na BR-267 tentando levar 150 kg de maconha ao Rio de Janeiro

Um casal, de 25 e 29 anos, foi preso por tráfico de drogas após ser flagrado com um Ford/Fiesta Edge ‘recheado’ com 150 kg de maconha. A ação de rotina da PRF (Polícia Rodoviária Federal) constatou que carregamento seria para o Rio de Janeiro. A abordagem ocorreu neste sábado (28) na altura do Km 129 da BR-267.

Na ação, os policiais abordaram um veículo Ford/Fiesta Edge, com placas de Campos dos Goytacazes (RJ). O veículo era conduzido por um homem de 29 anos e tinha uma jovem de 25 anos como passageira.

Após o condutor demonstrar grande nervosismo, os policiais perceberam um forte odor de saindo do compartimento dos passageiros do veículo e posteriormente foi verificada a presença de 177 tabletes de maconha no compartimento dos passageiros, bem como no porta-malas, totalizando 149,540 g.

Pelo transporte, o jovem afirmou que levaria a carga de Ponta Porã/MS até o município do Rio de Janeiro/RJ e receberia pelo serviço a quantia de R$ 10 mil. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos ocupantes do veículo pelo crime de tráfico de drogas. Envolvidos, droga e veículo foram trazidos para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.