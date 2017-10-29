Homem é preso após atear fogo na própria casa em MS

Um jovem de 21 anos foi preso por policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar de Nova Andradina, a297 km de Campo Grande, após atear fogo na quitinete onde morava no Bairro Guimar Soares Andrade. O fato ocorreu por volta das 3h deste domingo (29).

Conforme o Jornal da Nova, o Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores que perceberam a fumaça que saia de dentro do quarto 2, onde o jovem residia.

A preocupação inicial era que o rapaz ainda estivesse dentro do quarto, porém, ele apareceu momentos depois e confessou o crime, sendo encaminhado pelos militares até a Delegacia de Polícia Civil.

Os Bombeiros contiveram o fogo, que destruiu por completo o quarto, queimando objetos como roupas e mala do suspeito e a fumaça ainda afetou os quartos vizinhos.

Moradores relataram que o jovem faz o uso de entorpecente no local e estava bastante instável naquela noite. O proprietário da quitinete estava viajando e foi notificado.