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Mulher é presa suspeita de matar o marido a pauladas em Ladário

Homem foi encontrado em casa

Daniele Valentin

Publicado em 29/10/2017 às 17:00

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Aleixo da Silva Varanis, de 54 anos, conhecido também como “Noca”, foi encontrado morto no neste domingo (29), em Ladário. A esposa foi presa horas depois como principal suspeita do crime.

O corpo da vítima estava dentro de uma casa na região Central e conforme o Folha MS, a esposa foi presa no bairro Boa Esperança. O motivo possivelmente teria sido briga entre o casal.

A Polícia deve apurar se houve a participação de mais pessoas, já que a mulher teria sido vista saindo da casa, por volta das 10h, deste domingo, na companhia de outro homem. Horas antes, vizinhos teriam escutado uma discussão entre o casal.

Aleixo foi encontrado caído sobre um sofá e tudo indica que ele foi morto com uso de pedaços de madeira e faca.

Testemunhas, que não quiseram se identificar, relataram que o casal costumava ingerir bebidas alcoólicas e brigar. Segundo vizinhos, em diversas ocasiões a polícia teria sido acionada. Em uma das brigas, a suspeita teria acertado uma pedrada na cabeça da vítima, que precisou ser encaminhado ao pronto-socorro.

Um tio de “Neco” esteve no local e disse que morava com o sobrinho. Ele será ouvido pela Polícia. O caso mobilizou equipes da Polícias Civil e Militar, equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) e Perícia.

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