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Polícia resgata 60 galos de rinha e multa envolvidos nos maus-tratos em R$ 630 mil

Suspeitos chegaram a ser levados à delegacia

Daniele Valentin

Publicado em 29/10/2017 às 11:00

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Policiais Militares Ambientais e do 9º Batalhão de Campo Grande fecharam uma rinha de galos, neste sábado (28), no bairro Jardim Veraneio na Capital. No momento da chegada dos Policiais, várias pessoas fugiram, porém, 21 foram detidas no local e multadas em R$ 630 mil.

Proprietários de alguns veículos não foram encontrados, mas a polícia os catalogou como suspeitos e, se os proprietários foram identificados como participantes da rinha, também serão responsabilizados.

A PMA verificou no local a prática de rinha e foram apreendidos 60 galos domésticos da espécie galo-índio (Gallus gallus domesticus) e 90 gaiolas.

Ainda foram apreendidas esporas artificiais, remédios, seringas, capas para transporte dos galos, duas arenas (rebolo), onde eram colocadas as aves para brigar, várias esporas e biqueiras artificiais e 90 gaiolas, onde são mantidos os animais. As gaiolas de madeira são apertadas com restrição de movimentos, privação de luz solar e circulação aérea inadequada, o que, por si só, caracteriza maus-tratos.

Os animais apresentavam diversos ferimentos na crista e peito, bem como todas as aves apresentavam-se mutiladas, com as esporas cortadas, sinais característicos de emprego dos animais em rinhas.

Os 21 infratores, residentes em Campo Grande, foram conduzidos à delegacia pela Polícia Civil na Capital e responderão por crime ambiental de maus-tratos a animais. A PMA confeccionou autos de infração e aplicou multa de R$ 30.000,00 contra cada infrator, perfazendo R$ 630.000,00.

Os galos e as gaiolas ficaram sob responsabilidade do proprietário da rinha, devido a falta de local adequado para serem levados. O fiel depositário precisa manter tudo como está, sob pena de prisão.

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