Jovem é baleado após ‘desacordo’ em carona de R$ 50 até o presídio

Dois Irmãos do Buriti
Duas mulheres pediram o transporte, mas não quiseram pagar
Um jovem de 20 anos foi baleado no braço depois de um desacordo em duas caronas até o presídio de Dois Irmãos do Buriti. Duas mulheres ofereceram R$ 50 pelo transporte, mas se recusaram a pagar. Não há informações sobre quem atirou no motociclista.
Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela Hospital Cristo Rei para dar apoio em um atendimento a um baleado no Assentamente Paulo Freire.
No local, a vítima disse aos militares que estava na lanchonete Ipanema e ao ir embora, combinou com duas mulheres desconhecidas, uma carona de moto até a Penitenciaria de Dois Irmãos do Buriti mediante pagamento de R$ 50.
Assim que deixou a primeira mulher em frente a Penitenciária retornou a lanchonete para dar carona a segunda mulher, que se negou a pagar a quantia combinada.
A vítima então disse que não a levaria mais, mas foi baleado ao subir em sua motocicleta. Dois disparos foram dados e um deles atingiu o braço direito. O jovem fugiu do local com sua motocicleta e foi até sua casa, onde solicitou atendimento médico.
Não há informações sobre o autor dos disparos. O jovem segue internado no Hospital Cristo Rei.
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