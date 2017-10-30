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Dois Irmãos do Buriti

Jovem é baleado após ‘desacordo’ em carona de R$ 50 até o presídio

Duas mulheres pediram o transporte, mas não quiseram pagar

Daniele Valentin

Publicado em 30/10/2017 às 08:15

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Um jovem de 20 anos foi baleado no braço depois de um desacordo em duas caronas até o presídio de Dois Irmãos do Buriti. Duas mulheres ofereceram R$ 50 pelo transporte, mas se recusaram a pagar. Não há informações sobre quem atirou no motociclista.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela Hospital Cristo Rei para dar apoio em um atendimento a um baleado no Assentamente Paulo Freire.

No local, a vítima disse aos militares que estava na lanchonete Ipanema e ao ir embora, combinou com duas mulheres desconhecidas, uma carona de moto até a Penitenciaria de Dois Irmãos do Buriti mediante pagamento de R$ 50.

Assim que deixou a primeira mulher em frente a Penitenciária retornou a lanchonete para dar carona a segunda mulher, que se negou a pagar a quantia combinada.

A vítima então disse que não a levaria mais, mas foi baleado ao subir em sua motocicleta. Dois disparos foram dados e um deles atingiu o braço direito. O jovem fugiu do local com sua motocicleta e foi até sua casa, onde solicitou atendimento médico.

Não há informações sobre o autor dos disparos. O jovem segue internado no Hospital Cristo Rei.

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