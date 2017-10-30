Mulher cai de moto e morre ao dar entrada em hospital

BR-163
Em Dourados
Uma mulher ainda não identificada morreu após sofrer um acidente na BR-163 em Dourados, cidade a 228 quilômetros de Campo Grande, na tarde deste domingo (29).
Segundo as primeiras informações, ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, com auxílio de uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), porém morreu ao dar entrada no hospital.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
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