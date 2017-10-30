Mulher cai de moto e morre ao dar entrada em hospital

Uma mulher ainda não identificada morreu após sofrer um acidente na BR-163 em Dourados, cidade a 228 quilômetros de Campo Grande, na tarde deste domingo (29).

Segundo as primeiras informações, ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, com auxílio de uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), porém morreu ao dar entrada no hospital.