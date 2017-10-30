Mulher joga cerveja no rosto da irmã e acaba agredida por cunhado

Miranda
Homem teria apertado o pescoço da cunhada
Uma mulher de 35 anos foi agredida pelo cunhado após se desentender e jogar um copo de cerveja no rosto da irmã. Os fatos ocorreram neste domingo, no Bar do Catito, em Miranda.
Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava no bar com a irmã, o cunhado e uma amiga. Em certo momento, passou a discutir com a irmã e jogou um copo de bebida no rosto da familiar.
Ao ver a cena, o cunhado começou a tentar enforcar a vítima, causando escoriações em ambos os lados de seu pescoço. As agressões só cessaram após terceiros separarem os dois.
A vítima tirou fotos no pescoço para incluir no boletim de ocorrência.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
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