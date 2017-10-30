Mulher joga cerveja no rosto da irmã e acaba agredida por cunhado

Uma mulher de 35 anos foi agredida pelo cunhado após se desentender e jogar um copo de cerveja no rosto da irmã. Os fatos ocorreram neste domingo, no Bar do Catito, em Miranda.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava no bar com a irmã, o cunhado e uma amiga. Em certo momento, passou a discutir com a irmã e jogou um copo de bebida no rosto da familiar.

Ao ver a cena, o cunhado começou a tentar enforcar a vítima, causando escoriações em ambos os lados de seu pescoço. As agressões só cessaram após terceiros separarem os dois.

A vítima tirou fotos no pescoço para incluir no boletim de ocorrência.