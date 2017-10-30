Mulher que morreu após cair da moto estava com marido embriagado

Foi identificada como Nivones Aparecida de Menezes, 47 anos, a mulher que morreu após cair de uma motocicleta na BR-163, na zona rural de Dourados –cidade a 225 quilômetros de Campo Grande. O acidente ocorreu por volta das 18h40 do domingo (30).

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima era passageira da motocicleta e foi encaminhada em estado gravíssimo ao Hospital da Vida. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

piloto da motocicleta, um homem de 45 anos, era companheiro da vítima. Ele fez o teste de alcoolemia e foi constatado que estava embriagado. O homem foi preso e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada.