Mulher que morreu após cair da moto estava com marido embriagado

BR-163
Homem foi preso pela PRF
Foi identificada como Nivones Aparecida de Menezes, 47 anos, a mulher que morreu após cair de uma motocicleta na BR-163, na zona rural de Dourados –cidade a 225 quilômetros de Campo Grande. O acidente ocorreu por volta das 18h40 do domingo (30).
Conforme o boletim de ocorrência, a vítima era passageira da motocicleta e foi encaminhada em estado gravíssimo ao Hospital da Vida. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
piloto da motocicleta, um homem de 45 anos, era companheiro da vítima. Ele fez o teste de alcoolemia e foi constatado que estava embriagado. O homem foi preso e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada.
Apreensão de drogas
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Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
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