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Pesca Ilegal

Pescadores são autuados e 13 embarcações apreendidas em ação da PMA e Marinha

Daniele Valentin

Publicado em 30/10/2017 às 08:00

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Policiais Militares Ambientais de Dourados realizaram operação com a Marinha do Brasil nos rios Brilhante e Dourados e dois pescadores foram autuados, 13 embarcações e 13 motores de popa foram apreendidos. Ao todo foram fiscalizadas 35 embarcações e 20 acampamentos de pescadores.

A fiscalização ocorreu no sábado (28) e dois pescadores foram autuados por pescarem sem licença ambiental. Os infratores, de 27 e 48 anos, não tinham capturado nenhum pescado ainda. Foram apreendidas duas carretilhas com varas.

Os envolvidos, residentes em Deodápolis, foram autuados administrativamente e multados em R$ 300,00 cada um. A pesca sem licença não é crime ambiental. Trata-se somente de infração administrativa.

Durante a operação a Marinha do Brasil apreendeu 13 embarcações e 13 motores que estavam com documentações irregulares e notificou 26 pessoas por falta de uso de coletes.

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