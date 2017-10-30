Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 08:04

Buscar

Últimas notícias
X

Segurança

PM do Choque é a primeira a concluir estágio sobre conduta em áreas de alto risco

Para a tropa, como o Batalhão de Choque, esse tipo de treinamento tem um significado maior porque é uma unidade especializada

Renan Nucci

Publicado em 30/10/2017 às 16:06

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Policial do Batalhão de Choque da Policia Militar do Mato Grosso do Sul, soldado Flavia Oviedo, de 34 anos, é a primeira policial militar mulher do Estado a concluir o Estágio de Conduta de Patrulha Urbana em alto Risco em São Paulo, promovido pelo Comandos e Operações Especiais (COE), da Polícia Militar do Estado de São Paulo. No total foram 200 inscritos para 25 vagas. A soldado Flávia é do Rocam, pelotão de motos do Batalhão de Choque (BChoque).


O curso teve duração de 20 dias. O treinamento abordou o teórico-prático de Técnicas e Táticas de Conduta de Patrulha para local de Alto Risco. Os participantes exercitaram os fundamentos básicos que lhes permitirão um deslocamento em patrulhas para atuação em áreas consideradas de alto risco, com um mínimo de risco à segurança, principalmente em relação à população, além de técnicas de progressão e transposição de vias sob fogo, e retirada, sob fogo, de feridos.

Os exercícios foram realizados dentro de situações mais próximas da realidade, com o objetivo de aproximar os participantes de situações que, mesmo atípicas, são passíveis de serem encontradas no dia a dia, decorrentes de operações de maior risco. O foco foi a preparação dos policiais para que possam agir da melhor forma possível, sempre através confiança mútua e do trabalho em equipe, bem como infiltração em favelas e aproximação em segurança em ocorrência de roubo a bancos (novo cangaço), dentre outras atividades.

Para a tropa, como o Batalhão de Choque, esse tipo de treinamento tem um significado maior porque é uma unidade especializada e a intenção é de prestar um serviço de melhor qualidade, capacitando os policiais para esse tipo de ação que ultimamente acontece no Estado. O estágio prepara, se houver necessidade, para o confronto nas ações que são inerentes ao Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo