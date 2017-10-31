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Pintor confessa assassinato de traficante e revela caso sexual no crime

Homicídio ocorreu após negociação que também envolveu o uso de maconha

Renan Nucci

Publicado em 31/10/2017 às 16:23

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Um pintor  de 18 anos confessou à Polícia Civil, na sexta-feira (27), o assassinato do traficante João Batista Martins dos Santos, conhecido por “Peludo”, ocorrido na semana passada. O crime, segundo o depoimento, ocorreu após negociação de uma porção de maconha e de uma tentativa frustrada de relação sexual que teria sido proposta pelo traficante.

Geovane Camilo de Souza procurou a polícia espontaneamente, acompanhado por um advogado, e contou detalhes de como esfaqueou o traficante no dia 24 deste mês, em uma casa no bairro Vila Zuque, zona Sul da cidade.

O desentendimento teria ocorrido após o traficante ter encurralado o assassino, armado com uma faca, para uma relação sexual em troca de um cigarro de maconha.

Na briga, o pintor teria conseguido desarmar e atacar o agressor com a mesma faca, antes de escapar da casa, que estaria trancada. Peludo estaria sem roupas, neste momento, pouco antes de pedir socorro e ser levado nu ao hospital por um taxista. Geovane afirma que passou a noite escondido em um buraco, na mesma vila.

Peludo morreu no final da tarde do dia seguinte devido aos ferimentos.

O pintor também contou ao delegado Orlando Vicente Sachi, do 3º Distrito Policial, que foi assediado sexualmente pelo traficante quando tinha 12 anos. Geovane vai responder ao inquérito em liberdade. O inquérito deve ser enviado à Justiça nos próximos dias. 

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