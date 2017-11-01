Bêbado, homem agride esposa e sogro e acaba preso

Após beber demais, um homem de 28 anos foi preso ao agredir a esposa de 21 anos e o sogro, que tentou separar a briga que teve início dentro da residência do casal na noite da última terça-feira (31).

Conforme o registro da Polícia Militar, o autor das agressões chegou bêbado e começou a quebrar vários objetos da casa. Após o ato, ele iniciou uma discussão com a mulher e começou a agredí-la com socos e arranhões. A vítima gritava por ajuda e foi ameaçada pelo homem, em estado muito violento, com uma faca. O pai da mulher chegou ao local e interferiu na briga, entrando em luta corporal com o genro e também ficando machucado.

Com o agressor contido, o homem acionou a polícia, que compareceu ao local e encaminhou o autor para a delegacia do município de Dourados, onde o caso ocorreu.