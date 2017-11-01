Ceapoc realiza palestras na Delegacia Regional de Aquidauana

Palestras
A ação visou ampliar as atividades preventivas na área de saúde mental no interior do Estado.
O Ceapoc – Coordenadoria de Atendimento Psicossocial da Polícia Civil realizou nos dias 26 e 27 de outubro, uma visita nas Delegacias da Delegacia Regional de Polícia de Aquidauana, visando ampliar as atividades preventivas na área de saúde mental no interior do Estado.
O objetivo do projeto é realizar palestra sobre Saúde Mental, Assistência Social e Espiritualidade (Capelania) nas Delegacias Regionais, além de apresentar a Ceapoc/Drap, os serviços prestados por esta Coordenadoria e falar sobre a importância do autocuidado para a manutenção da saúde e prevenção de doenças laborais de cunho psicológico, além de realizar levantamentos sobre o nível de estresse e fatores estressores e de risco.
As atividades no interior foram iniciadas pelas Delegacias subordinadas a DRP de Aquidauana.
Delegacia Regional de Polícia de Aquidauana
1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana
Delegacia de Atendimento à Mulher de Aquidauana
Delegacia de Polícia de Anastácio
Delegacia de Polícia de Bodoquena
Delegacia de Polícia de Dois Irmãos do Buriti
Delegacia de Polícia de Miranda
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS