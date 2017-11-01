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Palestras

Ceapoc realiza palestras na Delegacia Regional de Aquidauana

A ação visou ampliar as atividades preventivas na área de saúde mental no interior do Estado.

Schimene Duque Weber

Publicado em 01/11/2017 às 10:00

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O Ceapoc – Coordenadoria de Atendimento Psicossocial da Polícia Civil realizou nos dias 26 e 27 de outubro, uma visita nas Delegacias da Delegacia Regional de Polícia de Aquidauana, visando ampliar as atividades preventivas na área de saúde mental no interior do Estado.

O objetivo do projeto é realizar palestra sobre Saúde Mental, Assistência Social e Espiritualidade (Capelania) nas Delegacias Regionais, além de apresentar a Ceapoc/Drap, os serviços prestados por esta Coordenadoria e falar sobre a importância do autocuidado para a manutenção da saúde e prevenção de doenças laborais de cunho psicológico, além de realizar levantamentos sobre o nível de estresse e fatores estressores e de risco.

As atividades no interior foram iniciadas pelas Delegacias subordinadas a DRP de Aquidauana.

Delegacia Regional de Polícia de Aquidauana
1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana
Delegacia de Atendimento à Mulher de Aquidauana
Delegacia de Polícia de Anastácio
Delegacia de Polícia de Bodoquena
Delegacia de Polícia de Dois Irmãos do Buriti
Delegacia de Polícia de Miranda

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