Homem esconde facão embaixo de colchão na casa da ex-mulher e é preso

Um homem foi preso na noite da última terça-feira (31) após esconder um facão embaixo do colchão da ex-mulher. A arma foi encontrada após denúncia da mãe da vítima, que percebeu a presença suspeita na casa e acionou a Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da vítima alegou que a mesma possui medida protetiva contra o homem, que teria adentrado a casa por volta das 21h. Conforme o relato, os policiais realizaram as diligências no local e a vítima afirmou que o homem já teria ido embora, mas minutos depois da declaração, chamou seu nome e o mesmo saiu do quarto. Em sua defesa, o homem explicou que estaria "numa boa" com a ex-mulher e que ela mesma o havia convidado.

Já na delegacia, a mulher afirmou ter medo de ser assassinada pelo ex-marido e que a situação de ter ido em sua casa mesmo sem ter sido convidado já havia ocorrido outras vezes. Na ocasião, ela ofereceu janta ao homem, que pediu para dormir por algum tempo no quarto. Porém, a vítima estranhou o homem não tirar a roupa para dormir e ter deixado o carro na rua lateral e não em frente de sua casa, como era de costume.

Após o ocorrido, ela encontrou um facão embaixo de seu colchão e acredita que seria executada pelo ex-marido, confirmando o seu temor. O caso ocorreu em Brasilândia.