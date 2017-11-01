Homem tem moto furtada durante a madrugada desta quarta-feira

Durante a madrugada desta quarta-feira (1º), E.H.C, de 22 anos, teve a moto furtada no centro de Anastácio, na Avenida Manoel Murtinho.

A moto, uma Honda Fan modelo 2008, de cor preta, placa HTK 2823, havia sido trancada em frente da casa de um amigo que vai casar em breve, onde Eduardo estava ajudando nos preparativos do "Chá de Ferramentas", já que será padrinho. Quando ele saiu para colocar a moto para dentro do portão, já não a encontrou.

Informações dão conta de que um guarda que cuida a rua teria visto um homem, supostamente de cabelos grandes, saindo com a moto em direção à Rodoviária Municipal, mas não conseguiu impedí-lo.

O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia do município nesta manhã. Até o fechamento desta matéria, a moto ainda não havia sido encontrada.