Após briga doméstica, homem é esfaqueado pela esposa no Nova Aquidauana

Um homem identificado como E. P. da S., de 24 anos, relatou que foi esfaqueado por sua esposa após uma briga doméstica na manhã desta quinta-feira (02).

Ele foi encontrado consciente e deambulando em frente de sua casa, na Rua Gangão Trindade, no Bairro Nova Aquidauana. De acordo com os socorristas, ele apresentava um ferimento perfurante no ombro direito, proximo à região do pescoço. Ele ainda informou que a arma branca teria quebrado dentro de seu corpo.

Após os primeiros-socorros, o homem foi encaminhado para o Pronto Socorro mais próximo, para que as medidas cabíveis fossem tomadas.