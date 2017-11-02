Após briga doméstica, homem é esfaqueado pela esposa no Nova Aquidauana

Violência Doméstica
Segundo relato do homem, a faca quebrou dentro de seu corpo
Um homem identificado como E. P. da S., de 24 anos, relatou que foi esfaqueado por sua esposa após uma briga doméstica na manhã desta quinta-feira (02).
Ele foi encontrado consciente e deambulando em frente de sua casa, na Rua Gangão Trindade, no Bairro Nova Aquidauana. De acordo com os socorristas, ele apresentava um ferimento perfurante no ombro direito, proximo à região do pescoço. Ele ainda informou que a arma branca teria quebrado dentro de seu corpo.
Após os primeiros-socorros, o homem foi encaminhado para o Pronto Socorro mais próximo, para que as medidas cabíveis fossem tomadas.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
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