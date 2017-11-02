Após discussão, marido arremessa prato no rosto da esposa, a ameaça e é detido em flagrante

Violência Doméstica
Caso ocorreu no município de Jaraguari
Na noite da última quarta-feira (1º), por volta das 21h20, uma discussão entre marido e mulher acabou se tornando um caso de violência doméstica.
De acordo com o relato da vítima, ela teria ido até a casa de um vizinho, onde seu marido estava, para chamá-lo para jantar. Após ele acompanhá-la até a residência, ela teria o chamado de "cachaceiro", o que teria deixado o autor violento. Ele arremessou um prato no rosto da esposa, atingindo o lado esquerdo de seu rosto, causando um pequeno hematoma no local.
Eles entraram em vias de fato e o homem a ameaçou dizendo "vou te matar!".
A Polícia Militar foi até a residência do casal e encontrou ambas as partes. A mulher relatou que não foi a primeira vez que sofreu agressões por parte do marido e que, dessa vez, teria interesse em prosseguir com a denúncia.
A Guarnição dos policiais encaminharam os dois para o Posto de Saúde do município, onde ambos foram atendidos. Posteriormente, todos foram para a Delegacia, a fim de registrar os fatos.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS