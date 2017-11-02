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Violência Doméstica

Após discussão, marido arremessa prato no rosto da esposa, a ameaça e é detido em flagrante

Caso ocorreu no município de Jaraguari

Schimene Duque Weber

Publicado em 02/11/2017 às 08:45

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Na noite da última quarta-feira (1º), por volta das 21h20, uma discussão entre marido e mulher acabou se tornando um caso de violência doméstica.

De acordo com o relato da vítima, ela teria ido até a casa de um vizinho, onde seu marido estava, para chamá-lo para jantar. Após ele acompanhá-la até a residência, ela teria o chamado de "cachaceiro", o que teria deixado o autor violento. Ele arremessou um prato no rosto da esposa, atingindo o lado esquerdo de seu rosto, causando um pequeno hematoma no local. 

Eles entraram em vias de fato e o homem a ameaçou dizendo "vou te matar!". 

A Polícia Militar foi até a residência do casal e encontrou ambas as partes. A mulher relatou que não foi a primeira vez que sofreu agressões por parte do marido e que, dessa vez, teria interesse em prosseguir com a denúncia.

A Guarnição dos policiais encaminharam os dois para o Posto de Saúde do município, onde ambos foram atendidos. Posteriormente, todos foram para a Delegacia, a fim de registrar os fatos.

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