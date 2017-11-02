Homem ameaça esposa e filhos de morte

No início da manhã desta quinta-feira (02), a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao Bairro São Pedro, em Aquidauana, para averiguação de um caso já em andamento de violência doméstica.

Ao chegarem no local, tomaram conhecimento dos fatos e a vítima, assustada, declarou que convive com o companheiro há 14 anos, teve um filho com ele e já possuía dois filhos de outro relacionamento. Ela relatou que o marido chegou em casa bastante agressivo e começou com as ameaças, dizendo que mataria a esposa e as crianças.

Ainda de acordo com o depoimento da vítima, ele partiu para cima dela para agredí-la, mas ela correu para a cozinha e pegou um facão para se defender. Após perceber que os policiais haviam chegado no local, o homem empreendeu fuga, pulando vários muros, até invadir e se esconder na casa de uma mulher.

Após ser localizado, ele foi encaminhado, juntamente com a esposa, para o esclarecimento dos fatos na Delegacia e para a tomada das devidas providências.