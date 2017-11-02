Homem ameaça esposa e filhos de morte

Aquidauana
O autor foi preso em flagrante
No início da manhã desta quinta-feira (02), a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao Bairro São Pedro, em Aquidauana, para averiguação de um caso já em andamento de violência doméstica.
Ao chegarem no local, tomaram conhecimento dos fatos e a vítima, assustada, declarou que convive com o companheiro há 14 anos, teve um filho com ele e já possuía dois filhos de outro relacionamento. Ela relatou que o marido chegou em casa bastante agressivo e começou com as ameaças, dizendo que mataria a esposa e as crianças.
Ainda de acordo com o depoimento da vítima, ele partiu para cima dela para agredí-la, mas ela correu para a cozinha e pegou um facão para se defender. Após perceber que os policiais haviam chegado no local, o homem empreendeu fuga, pulando vários muros, até invadir e se esconder na casa de uma mulher.
Após ser localizado, ele foi encaminhado, juntamente com a esposa, para o esclarecimento dos fatos na Delegacia e para a tomada das devidas providências.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS