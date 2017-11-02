Rapaz é preso em flagrante por tráfico de drogas

Um rapaz de 24 anos foi preso, em flagrante, na noite da última quarta-feira (1º), por tráfico de drogas.

De acordo com o registro da Polícia Militar do Distrito de Casa Verde, próximo a Nova Andradina, em policiamento ostencivo e preventivo, ao realizar diligências no pátio do um posto, localizado nas margens da rodovia BR-267, visualizou um veículo HB20, de placa GTB-5827, São José do Rio Preto-SP, estacionado nos fundos do posto, onde existe uma pousada.

Ao realizar vistoria no veículo, os policiais visualizaram um volume grande coberto por um pano preto. Posteriormente, foram vistos alguns tabletes aparentando ser maconha. A guarnição observou que, na pousada, um quarto estava ocupado e, da janela do banheiro desse mesmo quarto, era possível ver a luz acesa.

Ao entrarem no quarto, os policiais encontraram o homem que estaria digirindo o carro e carregando as drogas. Ele confessou o crime, relatando que teria pego o veículo na terça-feira (31/10), na cidade de Ponta Porã, e que teria como destino a cidade de São Paulo-SP. Pelo serviço de transporte, ele receberia a quantia de R$2.000,00.

Após pesagem, foram totalizados 664,5kg de substância análoga a maconha, dividida em 796 tabletes, além de 26,400kg de substância análoga a cocaína, dividida em 26 tabletes.

Diante dos fatos, o autor foi conduzido até a delegacia de Nova Andradina, juntamente com o veículo e a droga.