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Perturbação da Tranquilidade

Após bebedeira, homem cospe no rosto do pai, causa tumulto em residência e é levado pela PM

A vítima acionou a Polícia Militar para conter a situação

Schimene Duque Weber

Publicado em 03/11/2017 às 09:02

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Após chegar em casa bêbado e visivelmente transtornado, homem identificado como M. A. F., de 30 anos, causou tumulto em uma residência localizada na Igreja de Pedra. Seu pai, A. F., de 54 anos, acionou a Polícia Militar para conter a situação, uma vez que o autor do desentendimento estava ofendendo todos os moradores da casa e acabou cuspindo no rosto do comunicante.

Na chegada da equipe da PM, foi constatado pela guarnição o estado alcoólico em que o homem se encontrava, já que o mesmo estava sem camisa e com o corpo sujo de terra. Segundo relatos, a vítima, para evitar "danos maiores", o retirou de dentro da casa e, devido aos efeitos da bebida, ele caiu no chão, lesionando o supercílio direito.

O homem foi encaminhado para a Delegacia do município de Bela Vista, onde o caso foi registrado como "Perturbação da Tranquilidade".

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