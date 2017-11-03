Após bebedeira, homem cospe no rosto do pai, causa tumulto em residência e é levado pela PM

Após chegar em casa bêbado e visivelmente transtornado, homem identificado como M. A. F., de 30 anos, causou tumulto em uma residência localizada na Igreja de Pedra. Seu pai, A. F., de 54 anos, acionou a Polícia Militar para conter a situação, uma vez que o autor do desentendimento estava ofendendo todos os moradores da casa e acabou cuspindo no rosto do comunicante.

Na chegada da equipe da PM, foi constatado pela guarnição o estado alcoólico em que o homem se encontrava, já que o mesmo estava sem camisa e com o corpo sujo de terra. Segundo relatos, a vítima, para evitar "danos maiores", o retirou de dentro da casa e, devido aos efeitos da bebida, ele caiu no chão, lesionando o supercílio direito.

O homem foi encaminhado para a Delegacia do município de Bela Vista, onde o caso foi registrado como "Perturbação da Tranquilidade".