Duas pessoas morrem em acidente envolvendo carreta e caminhão

Trânsito
Veículos bateram de frente em rodovia
Duas pessoas morreram em um acidente no início da tarde de hoje, na BR-262, entre Ribas do Rio Pardo e Água Clara. De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), uma carreta bateu de frente com um carro de passeio. O acidente ocorreu por volta das 12h30, no quilômetro 176 da rodovia.
Ainda não há informações sobre o que teria provocado a batida, mas a suspeita é de que um dos veículos tenha invadido a pista contrária. As vítimas ainda não forma identificadas. Uma equipe da PRF está no local para apurar as circunstâncias do acidente.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
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