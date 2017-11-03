Em Anastácio, homem é ameaçado de morte após venda de terreno

Ameaça
Caso foi denunciado à Polícia Civil
Homem de 60 anos morador no Centro de Anastácio foi ameaçado de morte na manhã desta sexta-feira. A vítima alegou que o autor seria o dono de um lava a jato a quem vendeu recentemente um terreno. As informações são de que a negociação foi concluída sem desavenças.
O homem disse que estava em casa, quando o autor chegou ao local e começou a proferir ameaças de morte, dizendo que o jogaria em uma fossa e em seguida o enterraria. As ameaças, garante a vítima, não tiveram razão aparente, mas como teme pela sua segurança, optou por denunciar o caso.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
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