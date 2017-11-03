Em Anastácio, homem é ameaçado de morte após venda de terreno

Homem de 60 anos morador no Centro de Anastácio foi ameaçado de morte na manhã desta sexta-feira. A vítima alegou que o autor seria o dono de um lava a jato a quem vendeu recentemente um terreno. As informações são de que a negociação foi concluída sem desavenças.



O homem disse que estava em casa, quando o autor chegou ao local e começou a proferir ameaças de morte, dizendo que o jogaria em uma fossa e em seguida o enterraria. As ameaças, garante a vítima, não tiveram razão aparente, mas como teme pela sua segurança, optou por denunciar o caso.