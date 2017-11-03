Ex-convivente tem ataque de fúria, agride atual companheiro da mulher e a sequestra

Mais um caso de violência doméstica ocorreu na manhã desta quinta-feira (02). Homem identificado como D. B. dos S., de 42 anos, teria invadido a Floricultura da vítima M. M. C., de 51 anos, logo quando o mesmo a abriu. De acordo com relatos, o autor do crime estava de capuz e em posse de uma faca.

A vítima foi ferida com cortes em seu rosto e em seu braço. Ao tentar impedir maiores danos, eles entraram em luta corporal e ele conseguiu tirar o capuz do autor, momento em que foi constatado que o mesmo era ex-convivente de sua atual companheira, identificada como K. Q. M., de 47 anos. Ela percebeu o que estava acontecendo e foi tentar apaziguar a situação, mas foi obrigada pelo autor a entrar em um veículo Pálio, de sua propriedade, e tomaram um destino desconhecido.

A Polícia Militar está realizando buscas para tentar encontrar os dois. Até o fechamento da reportagem, não haviam novas informações.

Passado Violento

Informações preliminares dão conta de que o autor do crime possui um passado violento. Conforme apurado, o homem é lutador de Jiu-jitsu e já foi preso por tentar estuprar uma ex-namorada. Ele foi pego com uma mochila com cordas, um facão e diversos apetrechos que indicavam que o mesmo colocaria fogo na casa da ex-companheira.

Ele ficou preso na Penitenciária de Aquidauana e, de acordo com relatos, sempre foi extremamente violento e agressivo. Ele frequentemente se envolvia em brigas com outros detentos e isso ocasionou sua transferência para a cadeia de Dois Irmãos do Buriti. Agora, ele está em regime semi-aberto e há dois dias já não se apresentava às autoridades competentes.