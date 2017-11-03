Homem é executado com 11 tiros na fronteira MS-PY

Paraguai
Tiros foram disparados por pistola 9mm
Um homem de 36 anos, brasileiro e identificado como A. P. V., foi executado a tiros na manhã desta sexta-feira (03), na fronteira MS-PY, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.
Ele estava caminhando pela rua Natalício Talavera, no Laguna Punta Porã, quando foi abordado por pistoleiros que estavam em uma Saveiro. Os homens dispararam pelo menos 11 tiros de pistola 9mm e a vítima morreu na hora.
Informações dão conta de que ele estava cumprindo pena no regime aberto por tráfico de drogas. Segundo as autoridades, o crime pode ter relação com uma briga que a vítima teve com um cunhado, porém nenhuma hipótese foi descartada pela polícia.
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