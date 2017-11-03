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Furto

Moto furtada na madrugada de quarta-feira é recuperada após denúncia

Moto estava em uma propriedade rural, no sentido do município de Nioaque

Schimene Duque Weber

Publicado em 03/11/2017 às 10:02

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Na manhã desta sexta-feira (03), a moto Honda Fan modelo 2008, de cor preta, placa HTK 2823, pertencente a E.H.C, de 22 anos, que havia sido roubada na madrugada da última quarta-feira (1º), foi encontrada em uma propriedade rural no sentido do município de Nioaque, após denúncia de moradores. O dono da moto, acompanhado de sua irmã, foi ao local para pegar de volta o seu bem, que já estava danificado.

Informações dão conta de que três menores e um rapaz maior de idade estavam com a moto em uma fazenda de difícil acesso. Eles entraram na propriedade para pedir água, já que a gasolina havia acabado. Após suspeitar da ação, os moradores do local acionaram a Polícia Civil, que imediatamente se dirigiu até a fazenda e realizou os procedimentos cabíveis. 

Os autores do furto são conhecidos da polícia de Anastácio.

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