URGENTE: Homem que sequestrou ex-convivente e agrediu seu atual companheiro é preso em Bonito

O homem que sequestrou ex-convivente agrediu seu atual companheiro em Aquidauana, na manhã desta quinta-feira (02), foi preso em um pesqueiro no município de Bonito, após denúncia.

Informações dão conta de que uma mulher que estava no local desconfiou de seu comportamento e notou o medo da vítima que o acompanhava e, imediatamente, acionou a Polícia Militar. Como a Guarnição já estava sabendo do caso que aconteceu, foi solicitado o reforço da Polícia Civil. Em conjunto, foram até o local e iniciaram uma perseguição, já que o autor do crime deu fuga com o veículo, mas o indivíduo foi capturado com sucesso.

A PM de Aquidauana está indo até Bonito para fazer o deslocamento do homem até o município em que o crime ocorreu. O flagrante será dado em cárcere privado, tentativa de homicídio e roubo.

O caso foi noticiado mais cedo pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro". Para ler a íntegra dos acontecimentos, clique aqui.