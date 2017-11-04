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Furto

Equipe da ROTAI apreende em flagrante acusado de furto

O caso ocorreu nesta madrugada no bairro Alto

Schimene Duque Weber

Publicado em 04/11/2017 às 10:20

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Durante a madrugada deste sábado (04), um homem, identificado como G. A. A., estava com seu amigo em um bar no bairro Alto, quando teve a carteira com dinheiro e documentos pessoais furtada.

A ocorrência ocorreu quando o acusado chegou ao local e teria sentado à mesa por ser conhecido do amigo da vítima. Por um instante, G. A. A. se ausentou e quando retornava à mesa percebeu que o autor saía rapidamente do local.

Ao chegar à mesa percebeu que sua carteira havia sido furtada e decidiu seguir o autor. No caminho encontrou a equipe ROTAI que realizava patrulhamento na Avenida Doutor Sabino. Comunicou que o autor teria pego sua carteira e saiu de bicicleta e que trajava camisa amarela.

Diante desta informação a equipe ROTAI realizou diligências e encontrou o acusado próximo a loja Sertão. Ao avistar a viatura, o autor jogou uma quantia de R$ 32,00 no chão. O acusado foi detido pela equipe e levado até o local onde a vítima aguardava para ser reconhecido.

Em ato contínuo encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana. A vítima ainda encontrou sua carteira com todos documentos pessoais nas proximidades da conveniência onde o fato ocorreu. 

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