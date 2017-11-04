Homem ameaça esposa de morte e diz que vai beber seu sangue

Por volta das 07h30 deste sábado (04), uma mulher, identificada como R. F. S., acionou a Polícia Militar após ser ameaçada de morte por seu marido, que estava embriagado. O caso ocorreu no bairro Princesa do Sul, em Aquidauana.

Pela madrugada, o homem chegou bêbado em casa e começou a ameaçar a vítima com uma faca. Durante a discussão, o homem dizia: “Vou te matar, beber o teu sangue e depois vou me matar”. No momento em que o autor das ameaças dormiu, a mulher aproveitou para fugir em busca de socorro.

Quando os policiais chegaram na residência, o agressor se negou ir até a delegacia. Como o acusado ficou bem alterado, foi encaminhado algemado para a DP. A vítima ainda relatou em boletim de ocorrência que o autor é agressivo e que já foi ameaçada e agredida por ele em outras ocasiões, pois o acusado a agride sempre que está embriagado.