Homem é detido após desobedecer e ameaçar policiais que realizavam patrulhamento

Na madrugada deste sábado (04), a Polícia Militar realizava patrulhamento próximo a uma boate no bairro Alto de Aquidauana, quando avistou um grupo de pessoas dando chutes na lataria de um veículo, fazendo acionar o alarme.

Devido à desordem no local, a equipe da PM realizou a abordagem, momento em que um dos autores, identificado como A. S. F., não obedeceu às ordens legais. Durante a revista, o autor resistiu e, ao cair no chão, ameaçou jogar uma pedra em direção a guarnição.

Conforme relatos, os policiais solicitaram que o homem soltasse a pedra, mas a ordem, novamente, não foi acatada. Como o autor se mostrava muito alterado, foi necessário o uso de munição de impacto controlado na região da perna esquerda.

O autor foi detido e encaminhado ao posto de saúde para atendimento médico. Durante a sua passagem no hospital, o autor ainda realizou ameaças a equipe policial e também a equipe médica.

Após atendimento médico, o mesmo foi encaminhado para a Primeira Delegacia de Aquidauana para que as devidas providências fossem tomadas. O caso foi registrado como desacato.