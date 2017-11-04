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Ameaça

Homem é detido após desobedecer e ameaçar policiais que realizavam patrulhamento

Os policiais precisaram usar a força para contê-lo

Schimene Duque Weber

Publicado em 04/11/2017 às 08:40

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Na madrugada deste sábado (04), a Polícia Militar realizava patrulhamento próximo a uma boate no bairro Alto de Aquidauana, quando avistou um grupo de pessoas dando chutes na lataria de um veículo, fazendo acionar o alarme.

Devido à desordem no local, a equipe da PM realizou a abordagem, momento em que um dos autores, identificado como A. S. F., não obedeceu às ordens legais. Durante a revista, o autor resistiu e, ao cair no chão, ameaçou jogar uma pedra em direção a guarnição.

Conforme relatos, os policiais solicitaram que o homem soltasse a pedra, mas a ordem, novamente, não foi acatada. Como o autor se mostrava muito alterado, foi necessário o uso de munição de impacto controlado na região da perna esquerda.

O autor foi detido e encaminhado ao posto de saúde para atendimento médico. Durante a sua passagem no hospital, o autor ainda realizou ameaças a equipe policial e também a equipe médica.  

Após atendimento médico, o mesmo foi encaminhado para a Primeira Delegacia de Aquidauana para que as devidas providências fossem tomadas. O caso foi registrado como desacato.

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