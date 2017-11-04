Homem perde controle de veículo e cai em riacho após ser assaltado

Na madrugada deste sábado (04), um homem de 67 anos perdeu o controle de seu veículo, um Gol vermelho, e acabou caindo em um riacho na Estrada Boiadeira, após perceber que o seu dinheiro havia sido roubado por duas mulheres.

O caso começou quando a vítima e seu primo estavam em um bar, localizado na Nova Aquidauana, e conheceram duas mulheres, com quem foram passear de carro.

Os quatro estavam na Estrada Boiadeira, quando o homem percebeu que os seus R$ 1.500,00 não estavam mais no bolso. Neste momento as mulheres saíram correndo do veículo, a vítima tentou dar ré no veículo, mas acabou caindo no riacho.

Com a queda do veículo, o homem teve um ferimento no pé e danos materiais, já que houve um estrago no para-choque do carro. A polícia e o corpo de bombeiros estiveram no local para averiguações, e, neste momento, o veículo está sendo retirado do local por um trator.