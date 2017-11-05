Homem vai apartar briga e acaba esfaqueado na Vila Nossa Senhora das Graças

Vítima de 36 anos foi apartar briga em bar e acabou ferido a golpes de faca, no fim da tarde de ontem (4), na Rua Francisco Sabino, no Bairro Vila Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande. Idomar Scudler Correia foi socorrido para a Santa Casa. Suspeito de ter cometido o crime, Frederico Araújo, 55 anos, foi preso em flagrante.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima relatou que consumia bebida no local, quando houve discussão envolvendo duas mulheres. Ele foi tentar apaziguar, mas acabou se envolvendo em uma briga com Frederico, que se armou com uma faca de serra e golpeou a vítima no braço e no abdômen.

Idomar foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado à unidade de saúde, onde deve passar por cirurgia. Já Frederico foi preso. Ele alegou que não tinha intenção de ferir ninguém, mas foi agredido pela vítima com puxões de cabelo e arranhões no pescoço. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.