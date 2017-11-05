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Assalto

Ladrões são presos após jogar homem no Rio Dourados para roubar carro

Mesmo amarrado, dono do veículo conseguiu se soltar e pedir ajuda

Renan Nucci

Publicado em 05/11/2017 às 09:05

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Um homem de 35 anos de idade foi roubado, espancado e jogado amarrado no Rio Dourados por quatro assaltantes, na madrugada deste sábado (4) em Deodápolis, a 252 km de Campo Grande. Os bandidos roubaram o carro da vítima, um HB20 branco ano 2013, mas três deles foram presos pela Polícia Militar tentando chegar a Dourados com o veículo roubado.

De acordo com o registro policial, o assistente administrativo Ednaldo Inácio de Lima, 35, estava em uma boate em Deodápolis, onde passou a beber com os três assaltantes – Luiz Carlos Cabanha Alves, 21, e os adolescentes, de 15 e 17 anos. Depois se juntou ao grupo o quarto assaltante, conhecido como “Canela”, residente em Dourados.

Após beberem juntos, o grupo saiu com a vítima para dar uma volta. Ednaldo foi rendido pelos assaltantes, espancado e amarrado. O grupo seguiu para as margens do Rio Dourados, onde o dono do carro foi jogado no rio e os bandidos fugiram com o carro.

Mesmo com ferimentos provocados pelas agressões e amarrado, Ednaldo conseguiu se soltar, saiu do rio e procurou socorro. Ele está internado no hospital em Deodápolis.

Informada sobre o assalto, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar localizou Luiz Carlos e os adolescentes na região da Linha do Potreirito, entre Dourados e Fátima do Sul. O carro estava com um dos pneus dianteiros furado. “Canela” conseguiu fugir. 

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