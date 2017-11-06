Agentes da Polícia Legislativa recebem capacitação pela PM

Teve início nesta segunda-feira (06), o curso de formação para os agentes da Polícia Legislativa, que atuarão na segurança de dignitários, instalação física e eventos no Parlamento Estadual. De acordo com o comandante da Academia da Polícia Militar, coronel Claudio Roberto Monteiro Aires, serão seis semanas de capacitação, em período integral.

O curso terá disciplinas curriculares presenciais e atividades complementares. O comandante explica que o processo de formação buscará desenvolver a habilitação técnica, humana e conceitual para o exercício consciente, responsável e criativo das funções de liderança, gestão e assessoramento. Todas as etapas seguem orientações da Secretaria Nacional de Segurança Pública.

“Por ser tratar da casa do povo, a Assembleia canaliza os pleitos da sociedade, sediando audiências públicas com temas delicados e até polêmicos. Além disso, constitui palco para manifestações de grupos com interesses opostos. Isso pode gerar conflitos, exigindo a ação de uma segurança institucional eficiente, que garanta a segurança física de todos os envolvidos. Os agentes de Polícia Legislativa sairão preparados da Academia da Polícia Militar”, destacou coronel Aires.

Para o agente Guilherme Almeida, a formação irá reger as ações na Assembleia Legislativa, sobretudo, para garantir a segurança da população. “Vamos obter o conhecimento necessário para desempenhar com excelência nossa função”.