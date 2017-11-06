Após discussão em bar, idoso se irrita e atira contra casal

Bebedeira
O casal foi encaminhado para o Hospital de Ponta Porã, devido à gravidade dos ferimentos
Na noite do último domingo (05), após uma discussão em um bar, um idoso identificado como E. D. R., de 75 anos, atirou contra um casal de "amigos" que estavam bebendo com ele. As vítimas foram identificadas como R. da P. F., de 37 anos, e J. F. M., de 45 anos.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, os três ingeriam bebida alcoólica juntos, quando começaram a brigar. Irritado, o autor foi até o carro, pegou uma arma e atingiu as vítimas. Após a ação, ele fugiu do local e, ao ser perseguido por pessoas que presenciaram o crime, voltou a atirar várias vezes.
O casal foi encaminhado para o Hospital de Ponta Porã, devido à gravidade dos ferimentos. O caso ocorreu em Tacuru.
A Polícia Militar permanece em busca do autor do crime.
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