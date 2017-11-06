Grupo invade casa e tenta assassinar rapaz de 24 anos

Madrugada Violenta
Seis pessoas não identificadas participaram da ação
No início da madrugada desta segunda-feira (06), um grupo de seis pessoas não identificadas invadiram uma casa e tentaram assassinar um rapaz de 24 anos, identificado como L. R. A., na Harrison de Figueiredo.
Para a Polícia, a mãe da vítima, M. da S. R., relatou que já estava trancada em sua residência, na companhia de seu filho, quando o grupo de indivíduos arrombou a porta de entrada e se dirigiu até o quarto do rapaz, efetuando três tiros contra ele e, logo em seguida, abrindo fuga do local.
A vítima foi encaminhada para o Hospital da Vida, em Dourados, onde o caso aconteceu. Até o momento, todos os criminosos permanecem sem identificação.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS