Grupo invade casa e tenta assassinar rapaz de 24 anos

No início da madrugada desta segunda-feira (06), um grupo de seis pessoas não identificadas invadiram uma casa e tentaram assassinar um rapaz de 24 anos, identificado como L. R. A., na Harrison de Figueiredo.

Para a Polícia, a mãe da vítima, M. da S. R., relatou que já estava trancada em sua residência, na companhia de seu filho, quando o grupo de indivíduos arrombou a porta de entrada e se dirigiu até o quarto do rapaz, efetuando três tiros contra ele e, logo em seguida, abrindo fuga do local.

A vítima foi encaminhada para o Hospital da Vida, em Dourados, onde o caso aconteceu. Até o momento, todos os criminosos permanecem sem identificação.