Menino é atacado por jacaré ao atravessar lagoa e sofre corte de 12 centímetros no tornozelo

Garoto de nove anos precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros depois de ser atacado por um jacaré. A vítima sofreu corte de aproximadamente 12 centímetros no tornozelo, depois de pisar acidentalmente no animal. Os fatos ocorreram na última sexta-feira, na Fazenda São Geraldo, em Aquidauana, mas foram divulgados apenas hoje.



De acordo com familiares, o menino brincava na chuva com o avô e, ao atravessar uma pequena lagoa, pisou acidentalmente no animal que reagiu atacando-o. Ele foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro, onde precisou de dar pontos no ferimentos e tratar infecção. Apesar do susto, ele está em casa e fora de risco.