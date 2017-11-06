Menino é atacado por jacaré ao atravessar lagoa e sofre corte de 12 centímetros no tornozelo

Susto
Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao pronto-socorro local para atendimento
Garoto de nove anos precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros depois de ser atacado por um jacaré. A vítima sofreu corte de aproximadamente 12 centímetros no tornozelo, depois de pisar acidentalmente no animal. Os fatos ocorreram na última sexta-feira, na Fazenda São Geraldo, em Aquidauana, mas foram divulgados apenas hoje.
De acordo com familiares, o menino brincava na chuva com o avô e, ao atravessar uma pequena lagoa, pisou acidentalmente no animal que reagiu atacando-o. Ele foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro, onde precisou de dar pontos no ferimentos e tratar infecção. Apesar do susto, ele está em casa e fora de risco.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
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