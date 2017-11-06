Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 08:09

Buscar

Últimas notícias
X

Susto

Menino é atacado por jacaré ao atravessar lagoa e sofre corte de 12 centímetros no tornozelo

Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao pronto-socorro local para atendimento

Renan Nucci

Publicado em 06/11/2017 às 15:28

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Garoto de nove anos precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros depois de ser atacado por um jacaré. A vítima sofreu corte de aproximadamente 12 centímetros no tornozelo, depois de pisar acidentalmente no animal. Os fatos ocorreram na última sexta-feira, na Fazenda São Geraldo, em Aquidauana, mas foram divulgados apenas hoje.


De acordo com familiares, o menino brincava na chuva com o avô e, ao atravessar uma pequena lagoa, pisou acidentalmente no animal que reagiu atacando-o. Ele foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro, onde precisou de dar pontos no ferimentos e tratar infecção. Apesar do susto, ele está em casa e fora de risco.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo