Motociclista desconhecido saca arma e dispara contra homem

Tentativa de Homicídio
Caso ocorreu no município de Sete Quedas
Na noite do último domingo (05), um motociclista desconhecido sacou uma arma e disparou contra um homem identificado como I. R. S., de 28 anos, abrindo fuga logo após a tentativa de homicídio.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado, o homem chegou ao local do crime, localizado na Rua Sete de Setembro, no Centro, perguntando se a vítima estava presente. Com a afirmativa, ele adentrou na residência, indo em direção aos fundos e efetuando os disparos.
A vítima foi alvejada três vezes, sendo uma vez na mão direita, uma nos dedos da mão esquerda e outra na região lombar, do lado direito.
As testemunhas e a vítima não conseguiram identificar o autor dos disparos, já que o mesmo estava de capacete durante toda a ação.
A Polícia Militar investiga o caso, ocorrido no município de Sete Quedas.
Apreensão de drogas
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