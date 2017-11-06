Motociclista desconhecido saca arma e dispara contra homem

Na noite do último domingo (05), um motociclista desconhecido sacou uma arma e disparou contra um homem identificado como I. R. S., de 28 anos, abrindo fuga logo após a tentativa de homicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado, o homem chegou ao local do crime, localizado na Rua Sete de Setembro, no Centro, perguntando se a vítima estava presente. Com a afirmativa, ele adentrou na residência, indo em direção aos fundos e efetuando os disparos.

A vítima foi alvejada três vezes, sendo uma vez na mão direita, uma nos dedos da mão esquerda e outra na região lombar, do lado direito.

As testemunhas e a vítima não conseguiram identificar o autor dos disparos, já que o mesmo estava de capacete durante toda a ação.

A Polícia Militar investiga o caso, ocorrido no município de Sete Quedas.