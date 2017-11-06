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Nove presos se evadiram de presídio semiaberto de Corumbá na noite deste sábado

Os nove internos estavam em três celas. A evasão foi descoberta na conferência do número de detentos.

Luiz Guido Junior

Publicado em 06/11/2017 às 08:45

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Um grupo de nove detentos do estabelecimento penal de regime Semiaberto, Aberto e Assistência ao Albergado de Corumbá, se evadiu do presídio na noite deste sábado (4). O número foi confirmado pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen).

Os nove internos, segundo informações apuradas, estavam em três celas (quatro, nove e dez). A evasão foi descoberta quando um agente foi fazer a conferência dos detentos e se deparou com as celas estouradas. Uma tereza, uma corda artesanal feita com lençóis, e que teria sido utilizada pelos presos para sair da unidade, foi encontrada no local.

Segundo a Agepen, por ser uma unidade de regime semiaberto e aberto, o estabelecimento penal tem segurança mínima. A agência aponta que está trabalhando para a construção de um novo presídio semiaberto masculino em Corumbá, com uma estrutura mais adequada, já tendo, inclusive terreno definido, que está em processo de demarcação da área.

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