Nove presos se evadiram de presídio semiaberto de Corumbá na noite deste sábado

Um grupo de nove detentos do estabelecimento penal de regime Semiaberto, Aberto e Assistência ao Albergado de Corumbá, se evadiu do presídio na noite deste sábado (4). O número foi confirmado pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen).

Os nove internos, segundo informações apuradas, estavam em três celas (quatro, nove e dez). A evasão foi descoberta quando um agente foi fazer a conferência dos detentos e se deparou com as celas estouradas. Uma tereza, uma corda artesanal feita com lençóis, e que teria sido utilizada pelos presos para sair da unidade, foi encontrada no local.

Segundo a Agepen, por ser uma unidade de regime semiaberto e aberto, o estabelecimento penal tem segurança mínima. A agência aponta que está trabalhando para a construção de um novo presídio semiaberto masculino em Corumbá, com uma estrutura mais adequada, já tendo, inclusive terreno definido, que está em processo de demarcação da área.