Operação apreende R$ 1 milhão em cigarros contrabandeados

O Grupo Especial de Polícia Marítima da Polícia Federal de Naviraí e a Polícia Militar Ambiental, com o apoio da Polícia Civil, apreenderam na manhã de sábado, dois caminhões carregados com aproximadamente 800 caixas de cigarros de origem estrangeira, carga essa avaliada em quase R$ 1 milhão.



A apreensão ocorreu durante um patrulhamento de fiscalização do “fechamento da pesca” no Rio Paraná, na balsa que fazia o transporte de veículos entre o Porto Caiuá e o Porto Felício. Na ocasião, a equipe flagrou dois caminhões, um boiadeiro e um furgão, sendo que foi possível visualizar que o caminhão boiadeiro não estava com carga animal, mas sim transportando caixas de papelão, típicas de embalagens de cigarros contrabandeados.



As equipes prenderam também os dois motoristas, A.J.F. e M.A.B., naturais de Itaquiraí, os quais disseram que receberiam R$700,00 cada um para transportar a carga de Iguatemi até o Porto Felício (PR). Eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal de Naviraí.