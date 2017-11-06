Paraguaio é assassinado em estrada vicinal

Homicídio
Crime ocorreu na noite do último domingo (05)
Um homem de nacionalidade paraguaia identificado como N. E., de 35 anos, foi encontrado morto no KM 05 da estrada vicinal do município de Paranhos, nas proximidades de uma propriedade rural.
A Polícia Militar, acionada para ir até o local, verificou que o homem, que estava ao lado de uma motocicleta Honda XRE, possuía várias perfurações nas costas e na cabeça e nenhum documento de identificação. Próximo ao corpo da vítima, foram encontradas 7 cápsulas de calibre 9mm, da marca CBC Luger.
O corpo foi reconhecido pela esposa do homem. Na Delegacia, ela disse não saber qual seria a motivação do crime, mas que o marido teria saído de casa por volta das 16h, após receber uma ligação de alguém que, até o momento, ela não saberia identificar.
O caso foi registrado como homicídio simples.
Apreensão de drogas
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Luto
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