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Presos fogem da DP de Bonito e Sinpol alerta para risco à segurança de turistas

"O prédio está localizado na região central para ser de fácil acesso ao cidadão", alerta Sinpol

Renan Nucci

Publicado em 06/11/2017 às 16:52

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Cidade conhecida internacionalmente pelas belezas naturais, Bonito também sofre com a falta de estrutura e com a custódia de presos na delegacia. No domingo (05), a unidade local registrou a fuga de dois presos que conseguiram quebrar a grande da cela, enquanto apenas um policial civil fazia o plantão. Graças ao empenho dos policiais civis e do apoio da Polícia Militar, ambos fugitivos foram recapturados horas depois.


 Segundo o presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul (Sinpol-MS), Giancarlo Miranda, a custódia de presos na delegacia de Bonito coloca em risco a segurança de moradores e turistas.


 “O prédio está localizado na região central para ser de fácil acesso ao cidadão. Quando ocorre a fuga, o criminoso pode assaltar um turista ou roubar um veículo. É inaceitável que uma cidade turística sofra devido ao descaso do Poder Público”, declarou. Atualmente, a delegacia de Bonito custodia 20 presos, incluindo um menor de idade.

 

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