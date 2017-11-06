Rapaz fugiu por 7 Km e não tinha autorização para ser mototaxista

O rapaz de 22 anos preso nesta manhã pela Polícia Militar de Aquidauana não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e exercia a profissão de mototaxista de forma irregular, ou seja, sem autorização. Ele fugiu por aproximadamente sete quilômetros até sofrer queda e ser preso, na região Central.



Segundo o boletim de ocorrência, a PM recebeu informação de que o autor trabalhava ilegalmente em um ponto de mototáxi em frente ao Mercado Atlântico. Em rondas pelas imediações, os militares o flagraram no Centro da cidade, oportunidade em que foi dada ordem de parada, porém, ele não obedeceu.



Em sua moto, empreendeu em fuga por cerca de sete quilômetros, desobedecendo sinais de parada e cruzamentos com preferencial, colocando em risco a própria vida e a de terceiros. Em razão da alta velocidade, sofreu queda e acabou preso. Além de não ter CNH e nem autorização para atuar como mototaxista, o veículo dele estava com documento atrasado e foi encaminhado ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran).