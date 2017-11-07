Carro de mulher desaparecida é levado à delegacia para novas averiguações

Aquidauana
Corpo de Bombeiros será acionado para realizar buscas
A carro da mulher desaparecida desde a noite da última segunda-feira (06) acaba de ser levado para a Delegacia de Aquidauana para que seja feita uma nova perícia.
A Polícia Civil, que está acompanhando o caso, acionará o Corpo de Bombeiros da região para que seja realizada uma busca, já que encontraram a chave do veículo na Ponte Nova.
Sobre a averiguação do caso, os policiais também acionarão os responsáveis por imagens de uma câmera que filma o local, para que novos esclarecimentos possam surgir.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS