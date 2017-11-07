Carro de mulher desaparecida é levado à delegacia para novas averiguações

A carro da mulher desaparecida desde a noite da última segunda-feira (06) acaba de ser levado para a Delegacia de Aquidauana para que seja feita uma nova perícia.

A Polícia Civil, que está acompanhando o caso, acionará o Corpo de Bombeiros da região para que seja realizada uma busca, já que encontraram a chave do veículo na Ponte Nova.

Sobre a averiguação do caso, os policiais também acionarão os responsáveis por imagens de uma câmera que filma o local, para que novos esclarecimentos possam surgir.