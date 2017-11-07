Depois de dois dias fora, homem volta para a casa e descobre furto

Anastácio
Autores levaram a máquina de lavar roupas que estava na varanda
Homem de 27 anos morador no Conjunto Cristo Rei, em Anastácio, teve a máquina de lavar roupas furtada. O crime foi descoberto por volta das 20 horas de ontem, quando ele retornou depois de se ausentar por dois dias. Ele não tem pistas de quem possa estar envolvido.
A vítima relatou que saiu no dia 4, por volta das 17 horas, voltando ontem, às 20 horas. Logo ao chegar, notou que a máquina havia desaparecido. Ele disse que a parte frontal da casa não tem portão, pois o alicerce do imóvel ainda está em construção. O caso é investigado.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS