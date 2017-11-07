Golpeado com um pedaço de madeira, homem sofre profundo corte na cabeça

Um homem de 28 anos foi agredido com um pedaço de madeira e sofreu um profundo corte na cabeça. Após o caso, ele procurou auxílio médico e, em seguida, foi até a Delegacia de Anastácio registrar a ocorrência.

No registro, a vítima disse não saber o motivo do golpe, mas reconheceu o agressor como "Sujeira" e explicou que já foi agredido pelo mesmo em outras ocasiões.

O caso segue aberto e será investigado pela Polícia Civil do município.