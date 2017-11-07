Golpeado com um pedaço de madeira, homem sofre profundo corte na cabeça

Violência
Vítima diz não saber o motivo da agressão
Um homem de 28 anos foi agredido com um pedaço de madeira e sofreu um profundo corte na cabeça. Após o caso, ele procurou auxílio médico e, em seguida, foi até a Delegacia de Anastácio registrar a ocorrência.
No registro, a vítima disse não saber o motivo do golpe, mas reconheceu o agressor como "Sujeira" e explicou que já foi agredido pelo mesmo em outras ocasiões.
O caso segue aberto e será investigado pela Polícia Civil do município.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
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