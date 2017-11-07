Homem ameaça e estupra senhora de 62 anos

Anastácio
Após o ato criminoso, o autor foi embora sem levar nada
Um homem invadiu a casa de uma senhora de 62 anos e, após ameaças, a estuprou. O caso aconteceu em Anastácio, às 05h30 da manhã do último domingo (05).
Informações dão conta de que a vítima estava em sua casa, quando o desconhecido arrombou a janela de seu quarto, na Presidente Vargas. Logo após entrar no local, o homem teria partido para a agressão física. Desesperada, ela pensou em pedir socorro, mas o autor do crime fechou a boca dela e a ameaçou, dizendo "se você gritar, eu vou te matar".
O criminoso, em seguida, tirou as roupas da senhora e cometeu o estupro. Após o ato, o homem foi embora sem levar nada, tomando rumo desconhecido.
O caso foi registrado como estupro e violação de domicílio pela Polícia Civil do município.
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