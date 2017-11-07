Homem bêbado ameaça idosa com espingarda de pressão e facão

Na madrugada desta terça-feira (07), um homem bêbado ameaçou uma idosa com uma espingarda de pressão e um facão. A vítima é esposa do autor do crime e não quis representar contra ele, alegando que o mesmo estava violento por conta da bebida.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, identificada como T. de C. H. da S., de 60 anos, estava dentro de casa enquanto J. de L. M., de 47 anos, estava na frente do imóvel, gritando seu nome enquanto segurava o facão. Uma vizinha teria visto a ação e se assustado, acionando a Polícia Militar.

Os policiais foram até o local e encontraram o homem todo ensanguentado após se ferir com o próprio facão. A vizinha disse aos policiais que o autor do crime estava, antes, com uma espingarda, fazendo várias ameaças de morte contra a esposa. Após realizarem revista na casa, a guarnição encontrou a espingarda de pressão, confirmando a fala da testemunha.

O caso aconteceu em Caarapó.